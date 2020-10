L’inizio di campionato perdiè stato un po' altalenante: una vittoria sofferta a Cagliari, unoparzialmente compensato con un buon pari con L’Inter. La spina dorsale della squadra che, lo scorso anno, è stata per lungo tempo in lotta con la Juventus e l’Inter per la vittoria del campionato non è ancora riuscita a ingranare al meglio. Da Strakosha a Luis Alberto, Da Acerbi a Immobile (seppur a segno alla Sardegna Arena)In netta controtendenza con i giocatori appena citati troviamo senza dubbio. Il serbo ha iniziato questa stagione con il piede schiacciato sull’acceleratore.Il classe ’94 sembra sulla via della decisiva consacrazione nell’elite dei centrocampisti moderni su scala internazionale. Vero e proprio faro della mediana biacoceleste Sergej sembra aver ritrovato lache da tempo gli mancava per poter interpretare nel migliori dei modi entrambe le fasi di gioco.E’ evidente poi una, già due per la Lazio in 4 partite. Nella sfida più recente, quella contro i nerazzurri di Conte, è apparso come assoluto dominatore della mediana,. Nel gol messo a segno di testa, un classico del suo repertorio, possiamo notare anche uno strapotere dal punto di vista fisico atletico già messo in luce con una rete praticamente identica nella scorsa stagione con lo stesso avversario a San Siro.Se analizziamo poi la clamorosa debacle contro la squadra di Gasperini possiamo dire come Milinkovic sia stato uno dei pochi biancocelesti a salvarsi, fornendo anche l’assist a Caicedo. Questo dimostra una vera e propria evoluzione dal punto di vista psicologico che permette al calciatore diLa crescita del giocatore non passa solo attraverso le prestazioni con la squadra di Simone Inzaghi ma anche tramite quelle con la sua nazionale. Ieri Milinkovic, pur entrando dalla panchina, ha messo a segno. La seconda rete però è quella che ha lasciato tutti a bocca aperta e, per questo, ha fatto già il giro del mondo. Dopo il pareggio per 1-1 dei tempi regolamentari, il match valevole per la, si è protratto ai supplementari. Al 102’ Savic, imbeccato da Tadic, ha punito Jarstein con unche ha lasciato tutti di stucco e ha garantito la vittoria alla sua Nazionale., non che non lo fosse già da prima ma la prestazione di ieri ha consolidato il suo status. I media del suo paese cominciano a parlare di cifre importantissime per la valutazione del suo cartellino,. Questo fa riflettere a lungo sul possibile reale valore del giocatore e pensare che in Italia, solo qualche mese fa, gridavamo allo scandalo quandodichiarava di aver rifiutato offerte da 70-80 milioni per il suo gioiello. Stai a vedere che l’esperto presidente biancoceleste