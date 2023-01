La sconfitta di ieri della Lazio a Lecce nasce anche da una prestazione deludente di tutto il centrocampo. Tra i più negativi Milinkovic, irriconoscibile e ben lontano dalla miglior condizione fisica e tecnica. Un dato su tutti, riportato dal Corriere dello Sport, lo dimostra: quello sui palloni persi, che sono stati il 50% del totale di tutta la squadra (7 su 14).



Il problema alla caviglia accusato dopo il mondiale è una parziale spiegazione per una prestazione da dimenticare. Ma non giustifica l'atteggiamento spaesato mostrato in campo. Sarri dovrà recuperare al più presto il miglior Sergente per rimettere in carreggiata la Lazio nella corsa Champions, prima che sia troppo tardi.