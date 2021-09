In attesa del fischio d'inizio di Milan-Lazio ecco come si è espresso sul match Sergej Milinkovic-Savic ai microfoni ufficiali del club biancoceleste: "Veniamo da due vittorie di fila che ci danno una motivazione in più per fare bene oggi. Conosciamo il valore del Milan, ma ci siamo preparati bene. Loro sono bravi a ripartire, dovremo chiuderli il prima possibile. 250 con la Lazio? Sono orgoglioso di questi numeri, spero di farne ancora tanti altri. Al Milan non ho mai segnato, è sicuramente un motivo in più per fare bene ma l'importante ovviamente è tornare a casa con una vittoria”.