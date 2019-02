Milinkovic in clinica. Nella lunga lista di indisponibili in casa Lazio c’è anche il nome di Sergej Milinkovic: ieri il serbo ha osservato tutta la partita in tribuna, dopo un paio di giorni in patria per recuperare dal suo infortunio. Il centrocampista si è fermato nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli, accusa una lesione all’adduttore che lo ha costretto a un lavoro differenziato.



INFORTUNIO - E’ passata una settimana e la società continua a monitorare il suo recupero: Inzaghi spera di riaverlo presto, questa mattina il centrocampista si è presentato puntuale alle ore 08:00 in Paideia. Contro il Genoa difficilmente ci sarà, anche il ritorno contro il Siviglia di mercoledì 20 potrebbe essere a rischio.