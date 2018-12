Sergej Milinkovic-Savic, trequartista della Lazio, è tornato al gol contro il Cagliari, interrompendo un lunghissimo digiuno, con le lacrime ad accompagnare l'esultanza. Queste le parole del serbo a Lazio Style Channel: "L'emozione del gol? Non sapevo come esultare, ringrazio anche i compagni che mi sono venuti subito ad abbracciare perché sapevano quanto mi mancava il gol. Il ruolo? Per me l'importante è giocare, va bene anche se devo farlo da terzino".



SULLE CRITICHE - " I tifosi possono dire qualsiasi cosa, noi siamo qua per allenarci, giocare e dare sempre il massimo. Champions? l nostro obiettivo è arrivare in Champions. Terzi o quarti non cambia nulla. Ci sono ancora tanti punti in palio, l'importante è arrivare lì. Dopo il gol di oggi anche fisicamente mi sento bene. Cerco sempre di dare il massimo. Speriamo di ripetere la stagione passata. Il mio sogno è sempre lo stesso: portare la squadra in Champions League".