Tra i protagonisti della Lazio in vista della sfida contro il Bayern Monaco ci sarà ovviamente Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista biancoceleste quest'anno si sta consacrando ancor di più. In campionato ha già raggiunto quota 6 gol e 7 assist, ricordando per numeri il prolifico 2017/18. Anche in Champions League il Sergente però ha fatto la voce grossa. Come riporta Il Corriere dello Sport il numero 21 biancoceleste ha vinto più duelli aerei di tutti nella rassegna europea (20). Tanta qualità, ma anche tanto dinamismo. Gli manca solamente il gol, e stasera contro il Bayern, nonostante la difficoltà del match, Milinkovic cercherà il primo centro nella massima competizione europea.