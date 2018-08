La Lazio prepara la gara contro la Juventus, una delle grandi pretendenti al cartellino di Milinkovic Savic. Il serbo alla prima di campionato non ha brillato. Una partita sottotono, frutto di un ritardo di preparazione (anche se c'è chi ha paventato preoccupazioni di mercato). Un dato, come riporta Citraceleste.it, preoccupa in casa Lazio: Milinkovic ha perso 23 volte il pallone contro il Napoli. Un dato che fa riflettere, da invertire contro la Juventus.