Milan-Lazio sarà il primo big match per la squadra di Sarri in questo nuovo corso. Dopo Empoli e Spezia i biancocelesti si troveranno di fronte a un test più probante che saprà dire qualcosa di più in merito alla competitività e i progressi del Sarrismo. La sfida di domenica alle 18:00 però sarà importante soprattutto per Milinkovic. Il Sergente ha già messo nel mirino i rossoneri.



Come riporta Il Corriere dello Sport il numero 21 serbo scendendo in campo contro il Milan taglierà il traguardo delle 250 presenze in biancoceleste, ma non è finita qui. Delle attuali 19 squadre che giocano in Serie A, il Sergente non ne ha colpite solamente 4. Si tratta di Udinese, Salernitana, Venezia e proprio il Milan. La squadra di Pioli è avvisata.