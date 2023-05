Lotito avverte Milinkovic e, soprattutto, il suo agente: senza un'offerta da 40 milioni il Sergente resta a scadenza. Lo scenario lo descrive oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando comunque che una trattativa per il rinnovo de centrocampista è ormai pressoché impossibile. Il presidente però non intende scendere ancora di prezzo per cedere il cartellino del serbo, il cui contratto lo lega ancora ai biancocelesti fino a giugno 2024.



Il patron ne ha parlato chiaramente, scrive la rosea, con il giocatore e con Mateja Kezman. L'addio in estate resta l'opzione più probabile, che accontenterebbe tutti. Ma le condizioni le detta comunque la Lazio. Aumentano intanto le pretendenti, anche se di offerte concrete non ne sono ancora arrivate a Formello. Dall'estero, Arsenal e Newcastle restano vigili sugli sviluppi della situazione. In Italia, all'interesse forte della Juventus si è aggiunto negli ultimi giorni anche quello del Napoli.