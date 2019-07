La Lazio riflette sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, è l'oggetto dei desideri del Manchester United. I Red Devils hanno pensato a lui come sostituto di Paul Pogba ed hanno accelerato per concludere in tempi rapidi l'operazione. La Lazio riflette su come muoversi e a quale cifra può lasciar partire il giocatore, come riporta il Corriere di Roma. La Juventus resta a guardare: da una parte valuta la situazione di Milinkovic, vecchio pallino degli ultimi mesi, ma dall'altra sa che l'addio di Pogba potrebbe concretizzarsi rapidamente ed il sogno di un ritorno a Torino del francese prenderebbe clamorosamente quota.