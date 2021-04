Quella che sta disputando Sergej Milinkovic-Savic si sta dimostrando, numeri alla mano, la migliore stagione da quando il centrocampista serbo è giunto alla Lazio. Al momento ha eguagliato l'annata 2017/18 (12 gol e 3 assist in A) subentrando in 15 gol del club biancoceleste. Da sottolineare che in questa stagione deve ancora disputare 8 gare.



UNICO MEDIANO TRA TREQUARTISTI E ATTACCANTI - 7 gol e 8 assist, numeri che hanno pochi centrocampisti di ruolo in Europa. Di certo nessuno in Serie A. Il Sergente è in vetta alla graduatoria degli assistman. Certo, non è solo. Con lui ci sono Calhanoglu, Chiesa, Ilicic, Zapata, Mhkitaryan, Barrow e Morata. Una ricca compagnia, ma leggendo tali nomi, salta subito all'occhio che Milinkovic è l'unico mediano di ruolo. Tutti gli altri giocano decisamente più avanzati. Oltre il numero 21 della Lazio ci sono infatti o trequartisti o attaccanti. Altro dato che certifica la grande crescita del gigante serbo.