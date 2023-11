Non dimenticherò mai il mio assist per il suo primo gol nella vittoria in casa dell'Atalanta del 2016: sono contento di averlo aiutato a segnare tante volte negli anni in cui abbiamo giocato insieme.

In casatorna a parlare. L'ex centrocampista biancoceleste, trasferitosi in Arabia in estate, dopo 8 stagioni a Roma, è stato intervistato dai media ufficiali del club capitolino in vista deldi domani. Le sue parole sono riportate sul match program che la società pubblica sul proprio sito. Il Sergente si è congratulato anche conper il traguardo dei suoi 200 gol, raggiunti in Champions contro il Feyenoord martedì sera, ma ci ha tenuto anche a sottolineare una cosa:

DERBY - "Il derby è sempre la partita più importante della stagione. Difendi i colori della tua squadra, una parte della città, i tuoi tifosi. Sai che c'è poco spazio per sbagliare. Spero di poterlo seguire in diretta. Ci arriva forse meglio la Lazio rispetto alla Roma. La vittoria in Champions League contro il Feyenoord è stata pesante per il futuro del girone, permettendo alla squadra di Sarri di essere padrona del proprio destino in Europa. Sarà un derby vero, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa la vittoria, la battaglia. Una gara che mettere in polio punti importanti. Mi aspetto come sempre tanti falli e cartellini".