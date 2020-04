Sono diventate virali, oramai: nei giorni precedenti ha avuto molta risonanza nel mondo Lazio la lettera di un operatore sanitario, che sul camice ha disegnato il 21 di Sergej Milinkovic Savic. Un messaggio forte, che è arrivato anche al centrocampista della Lazio.



LA RISPOSTA DI MILINKOVIC - Il serbo ci ha tenuto ha ringraziare il ragazzo, e gli donerà una sua maglia in segno di gratitudine. Lo ha fatto con un post su Instagram: "Oggi è domenica, giorno in cui di solito scendo in campo con miei compagni. Da due mesi però noi siamo a casa al sicuro con persone a cui vogliamo bene. Voi invece non vi siete mai fermati, ogni giorno a lottare per salvare le persone. Mi hai scritto che con mio nome sulle spalle il tuo camice diventa di ferro e ti senti più forte. Questo mi fa sentire fortunato e orgoglioso. Siete voi i veri campioni. Grazie".