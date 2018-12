Bastano due parole per descrivere perfettamente il momento di Sergej Milinkovic-Savic, attaccato duramente dai suoi stessi tifosi, con parole vergognose. Uno striscione apparso fuori dallo stadio Olimpico, scritto per via delle prestazioni deludenti della stagione 2018/19 e per l'atteggiamento svogliato e approssimativo che i biancocelesti hanno attribuito al centrocampista serbo, dopo la straordinaria stagione vissuta lo scorso anno.