Sergej Milinkovic-Savic è intervenuto a Lazio Style Channel nel pre-partita di Lazio-Roma. Le sue parole: "L’eliminazione di giovedì dobbiamo lasciarcela alle spalle, dobbiamo guardare avanti per rimanere attaccati ai primi quattro posti. La gara di oggi può offrirci un grande aiuto. Abbiamo preparato la partita seguendo le indicazioni del mister e proveremo a riportare tutto in campo. Il mio gol preferito nel derby è quello della passata stagione in cui ho subito anche un colpo. Peccato che non abbia potuto festeggiare perché ero a terra. In ogni caso, sono stati molto belli anche gli altri due siglati in Coppa Italia".



A DAZN: "Non vedevo l'ora, non c'ero nel primo e non potevo essere coi ragazzi a festeggiare. Spero di vincere anche quello di oggi. Una grande emozione essere il capitano oggi: so quello che devo fare. Ultimamente non è andata come volevo, ma lavoro per migliorare oggi una bella vittoria mi può dare una mano in più".