Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato in mixed zone al termine della partita vinta 4-2 dai biancocelesti contro il Lecce: "Sono contento, dopo giovedì dove abbiamo fatto male, vincere era importante. Il gol una liberazione? Sicuramente. Qualcuno già ha iniziato a scrivere che non sono in forma, ma lasciatemi un po’ di tempo e torno. Giovedì secondo me abbiamo creato tante occasioni ma la palla non voleva entrare. In campionato invece va diversamente. È difficile fare sia campionato che Europa League giocando giovedì, però non è impossibile recuperare. Rigore contro? Mi hanno detto che non c’era. L’ho toccato poco poco, ma se si fischia ogni contatto se ne devono fischiare 10 a partita. Champions? Tutti gli anni è il nostro obiettivo, ora siamo terzi e speriamo di rimanerci fino a fine stagione. Mi piace essere sotto pressione, in tanti mi dicono che gioco meglio quando mi mettono pressione".