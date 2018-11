Sono ore di grande ansia in casa Lazio per le condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, autore di un inizio di stagione non all'altezza della precedente e forse anche distratto dai rumors di mercato estivi che lo volevano vicinissimo all'addio, potrebbe fermarsi a lungo per un problema al ginocchio.



PROBLEMA AL GINOCCHIO - Arrivato nel ritiro della Serbia, Milinkovic-Savic è stato visitato dai medici della nazionale che hanno subito imposto lo stop. La conferma è arrivata in conferenza stampa dal commissario tecnico Mladen Krstajic: "La lista dei disponibili dovrà essere ridotta perché abbiamo un giocatore che ha riportato un infortunio e non sarà a disposizione. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, che ha riportato un problema al tendine del ginocchio nell’ultima partita. Per ora salterà la partita col Montenegro di sabato e poi vedremo nuovamente come sta per capire se rimandarlo indietro".