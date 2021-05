Quella in corso è stata probabilmente la stagione più continua di Sergej Milinkovic-Savic da quando è arrivato alla Lazio. Il numero 21 biancoceleste è ormai un centrocampista a tutto tondo.



Alterna la fase difensiva a quella offensiva con una naturalezza che mostrano pochissimi suoi colleghi, e per questo motivo gli occhi sul Sergente cominciano ad esser tanti. 8 gol e 8 assist, annata più prolifica da quando è nella capitale. Quattro centri su punizione in Europa, il migliore insieme a Ward-Prowse del Southampton. Quarto in Serie A per km percorsi (11.475 a partita).



Insomma, ogni statistica dimostra la grande evoluzione di Milinkovic il quale piace moltissimo all'Inter. Come riporta Il Messaggero, Marotta avrebbe dato il via ai contatti con l'agente del serbo, Mateja Kezman. Il club campione d'Italia sarebbe pronto ad offrire 80 milioni dei 250 in arrivo dagli Usa, ma per Lotito la musica non cambia: per Milinkovic ne servono 100.