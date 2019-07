Milinkovic-Savic e la Lazio non sono così mai stati vicini all'addio: l'agente del giocatore, Kezman, infatti si trova a Londra, dove è in programma un incontro negli uffici del Manchester United. I contatti tra le parti, piuttosto fruttuosi, vanno avanti da diverse settimane, con la fiducia del giocatore di riuscire a trasferirsi in Premier League nelle prossime settimane.



I DETTAGLI - Kezman, infatti, scrive il Corriere dello Sport, ha il mandato di Claudio Lotito per trattare e presentare un'offerta formale alla Lazio. La cifra su cui si sta ragionando è di 100 milioni complessivi, comprensivi anche delle commissioni in favore dell'agente. L'offerta in favore del club biancoceleste sarà invece di 75 milioni di euro più 15 di bonus, di cui 5 facili da raggiungere e 15 più complicati.



LA SVOLTA - Una svolta all'affare è prevista già nei prossimi giorni, con Claudio Lotito che ha già aperto alla partenza del giocatore per una cifra simile. I contatti sono continui e il giocatore spinge affinché il club rispetti la parola datagli un anno fa. La variabile in gioco, però, è anche un'altra: Paul Pogba. Il francese è vicino al Real Madrid, ma la sua partenza sarà una condizione necessaria all'arrivo di Milinkovic, che ha caratteristiche molto simili. In caso di mancata chiusura, il serbo sarebbe anche felice di restare alla Lazio, dove si è sempre trovato molto bene, ma le sirene della Premier in questo momento sono troppo forti per dire di no...