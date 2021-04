In attesa del fischio d'inizio di Napoli-Lazio, come da programma è stato intervistato un calciatore biancoceleste ai media ufficiali della squadra. Si è trattato di Sergej Milinkovic-Savic. Ecco come si è espresso il centrocampista serbo: "La partita di questa sera è molto importante. Arriviamo con tanta fiducia, perché abbiamo vinto cinque partite di fila. Veniamo a Napoli liberi e pronti a fare una bella gara. Dobbiamo provare a vincere per andare avanti e continuare a fare bene, non possiamo perdere punti. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, tutta la squadra sta bene".