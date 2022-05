L'esultanza di, dopo il gol del pari in extremis ieri all'Allianz Stadium, è proseguita anche sui social. Il 2-2 contro la Juventus, che ha qualificato aritmeticamente lacon un turno di anticipo, è solo "un dovere" per il Sergente biancoceleste, come ha scritto lui stesso in un post su Instagram.Applausi, cuori e ringraziamenti nelle risposte, che arrivano dai tifosi ma anche da parte dei compagni di squadra.