Ormai non ci sono dubbi e quei pochi che c’erano sono stati dissipati con l’ennesimo inizio di stagione super:Probabilmente anche tra i primi 5 a livello europeo. Il Sergente guida la, segna con una regolarità quasi da attaccante e vuole unda assoluto protagonista.che ha da almeno un mese una bozza di contratto nuovo di zecca per il suo talento serbo solo da firmare. La scadenza attuale non permette al patron biancoceleste una totale tranquillità sul mercato.Anima e cuore della Lazio,Nonostante potesse guadagnare e vincere di più da qualche altra parte come per esempio a Parigi dove ilpiù volte è stato vicino al colpo grosso. Ora ci vuole riprovare la, più a giugno che a gennaio. L’idea sarebbe quella di inserire contropartite tecniche per provare a convincere Lotito.D’altronde non è facile rinunciare al migliore centrocampista del campionato.