Altro che prezzo di saldo. Milinkovic vende casa a via Cortina d'Ampezzo, ma solo perchè ha già acquistato una villa a Formello. Milinkovic è rinato, e, come riporta il Messaggero, i nuovi assalti del Milan sono destinati a rimanere inascoltati. Non ora, che il serbo ha appena ritrovato il gol, che non arrivava dal 23 settembre.



SEGRETO - Milinkovic è tornato al top insieme a Luis Alberto, lo spagnolo è il suo segreto. Il numero 10 della Lazio è arretrato per aiutare Milinkovic e Parolo, sono tornati ad intercambiarsi, come un tempo. A gennaio non si tocca nemmeno Luis Alberto: no definitivo al Siviglia, prossimo avversario in Europa League.