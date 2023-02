Le strade della Lazio e di Milinkovic si divideranno a giugno. Questo è lo scenario più concreto che va configurandosi dopo l'ultimo colloquio tra Lotito e il procuratore del calciatore Mateja Kezman. Come racconta il Corriere dello Sport oggi, tra le parti c'è stata una videocall nel fine settimana da cui è emerso che i margini per il rinnovo, nonostante la società insista per arrivare a una firma, non ci sono. Né da parte del serbo, né dal suo entourage c'è però tanto meno l'intenzione di tirare la questione per le lunghe, puntando a svincolarsi a 0 nel 2024, senza quindi far incassare nulla ai biancocelesti.



Troppo grande la riconoscenza che il classe '95 ha verso il club dopo 8 anni. Si cercherà dunque la miglior soluzione possibile per tutti, da un punto di vista economico e tecnico, nei prossimi mesi. In pole ora all'estero sembra esserci l'Arsenal, snobbata l'estate scorsa dal giocatore stesso perché non ritenuta una squadra all'altezza. Visti i risultati di questa stagione le prospettive sembrano cambiate. In Italia invece c'è sempre la Juventus al primo posto, ma molto dipenderà anche da come evolveranno le vicende extracampo per i bianconeri