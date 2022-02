Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, parla a Dazn dopo il successo sul campo della Fiorentina: "Era molto importante vincere oggi. Avevamo vinto anche all'andata e così abbiamo gli scontri diretti a favore. Non abbiamo iniziato bene l'anno con Inter, Empoli e Atalanta, questa vittoria ci aiuta. Pace fatta con i tifosi? I tifosi non avevano niente con noi, ma con la società. È stato bello averli oggi insieme a noi e spero di vederli sempre perché ci danno una grande mano. È la tua miglior stagione? Lavoro ogni giorno per migliorare le cose che mi mancano. Sto andando bene. Non penso a me stesso ma alla squadra. Cerco di fare ogni giorno di più e di andare avanti. La squadra ha ascoltato il Sergente? Si, sempre".