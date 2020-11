Joseph Minala, centrocampista di proprietà della Lazio, in prestito al Qingdao Huanghai, parla a LaLazioSiamoNoi.it: ""Ho mantenuto contatti con l'ambiente biancoceleste. Sono andato in prestito secco, ma appartengo alla Lazio. Il club si è sempre comportato bene con me, non è mai mancato l'apporto della dirigenza. Anche da lontano, per prendere informazioni, per parlare con me, capire come stesse andando l'esperienza. Sono stato trattato sempre come un figlio, non mi è mai mancato il sostegno. Fino a gennaio cercherò di tenermi in forma e, se capiterà di avere un'opportunità con la Lazio, la coglierò come ho sempre fatto. Sono pronto a qualsiasi sfida, e spero che la prossima sia quella con i biancocelesti. Anche andando fuori ho voluto dimostrare alla società che avevo bisogno di giocare. Sono maturato, ho imparato, mi sono messo a disposizione e spero di avere finalmente la mia chance per far vedere quanto valgo".