Lazio, missione in Brasile per Enrico Lotito: ecco i dettagli

Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio, è in missione in Brasile per la società biancoceleste. "Essere qui può comportare future collaborazioni con le squadre brasiliane", ha dichiarato al Messaggero. Da qualche tempo infatti la Lazio ha iniziato un percorso di ampliamento del proprio scouting e sta sondando diverse possibili partnership. Non a caso in sud America ad accompagnare Lotito junior - che della Lazio è anche direttore generale della Primavera e della Lazio Women - c'è anche il capo del settore degli osservatori biancocelesti, Roberto Gasparri, collaboratore di Fabiani.



Per l'occasione è stato anche organizzato un torneo tra squadre giovanili locali, denominato Lazio Cup sub-20, al quale hanno partecipato ragazzi tra i 17 e i 19 anni. L'obiettivo futuro per la società capitolina potrebbe essere quello di instaurare una vera e propria academy nel paese sudamericano. Una pratica che già altri club nel mondo hanno adottato (il Milan per esempio di recente è andato in Giappone, ndr), che permetterebbe di mettere gli occhi su potenziali talenti in anticipo rispetto ad altre concorrenti. In Brasile fra l'altro c'è anche un vecchia conoscenza dei biancocelesti: l'ex attaccante Amarildo. Può essere lui l'elemento di collegamento per creare una corsia preferenziale per questa possibile collaborazione.