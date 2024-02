Lazio, mistero sulle condizioni di Zaccagni: slittano i tempi di recupero

Aleggia un'aria di mistero sulle condizioni di Mattia. Fino a ieri sul recupero dell'ala della Lazio per la prossima trasferta biancoceleste a Bergamo non c'erano grossi dubbi. Oggi invece sia Il Messaggero, sia il Corriere dello Sport spiegano che non c'è affatto certezza che il calciatore possa effettivamente tornare disponibile per la sfida contro l'Atalanta e che anzi,Contro il Napoli era squalificato, ma aveva già saltato la gara di Supercoppa contro l'Inter per un problema al piede dopo un pestone subito nella gara prima del derby di Coppa Italia.né per lo staff medico dei capitolini, né per il giocatore stesso, che ha sempre stretto i denti per essere in campo negli incontri successivi. Terapie conservative e infiltrazioni non sarebbero però potute durare all'infinito. Sarri lo sapeva. E quando anche gli antinfiammatori avevano smesso di fare effetto, in accordo con lo staff aveva deciso di fermarlo, proprio per permettergli di recuperare al meglio.in questo senso fino a un giorno fa.. Se abbia avuto effetto o meno non è dato saperlo, così come. Oggi la squadra non si allenerà a Formello. Domani alla ripresa dei lavori potrebbero arrivare i primi chiarimenti su questa vicenda.