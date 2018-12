Fazzoletto, grembiule, piatto in mano e sorriso. Stavolta tra i camerieri ci sono volti d'eccezione: Parolo, Luis Alberto e Lukaku hanno, per una sera, vestito i panni di chi serve. Non assist, ma piatti a tavola: hanno aderito all'iniziativa di beneficenza di Suor Paola. Sorrisi, voglia di scherzare e lasciarsi allae spalle un momento delicato per una serata a cui la Lazio, come ogni anno, ha deciso di aderire. Organizzata da Suor Paola, storica tifosa biancoceleste, raccoglie fondi per la sua associazione, che si impegna a sostegno di persone vittime di violenza e povertà, detenuti e famiglie in difficoltà.