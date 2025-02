GETTY

Archiviato il mercato e le polemiche per i tagli nelle liste, lasi rituffa nella corsa Champions ospitando ildomenica alle 15 all'Olimpico. I brianzoli hanno un disperato bisogno di punti salvezza. I biancocelesti, ora definitivamente agganciati dalla Fiorentina in classifica e con gli scontri diretti a sfavore, non possono invece più permettersi altri passi falsi dopo l'ultimo periodo di risultati altalenanti.Lazio - Monzadomenica 9 febbraio 202515:00DAZNDAZN: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.): Pizzignacco; Izzo, Brorsson, Palacios; Pereira, Urbanski, Castrovilli, Kyriakopoulos; Ciurria, Ganvoula; Mota Carvalho. All. Bocchetti.Per la gara contro il Monza Baroni recupera Lazzari e Tavares, con quest'ultimo che potrebbe addirittura riprendersi il posto dal titolare sin da subito. Patric e Vecino avranno invece ancora bisogno di qualche giorno per rientrare in gruppo. Hysaj non ci sarà per almeno un mesetto. Dall'altra parte Bocchetti continua a non poter contare su pezzi importanti della sua rosa. Il nuovo arrivato Akpa Akpro (preso proprio dalla Lazio) si è aggiunto già poco dopo il suo trasferimento ai lungodegenti Gagliardini, Pessina, d'Ambrosio e Caldirola. Ancora out inoltre, per problemi muscolari, Caprari e Birindelli. Probabile quindi la conferma dall'inizio di Gaetano Castrovilli che ritroverà quindi subito da avversario i suoi ex compagni di squadra degli ultimi sei mesi.

La gara dell'Olimpico tra Lazio e Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.Lazio - Monza sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.- La telecronaca di Lazio-Monza su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Dario Marcolin.