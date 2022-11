Lazio-Monza è il posticipo serale che chiude la 14esima giornata di Serie A. Calciomercato.com vi racconta in diretta gli episodi arbitrali più discussi con la moviola live della gara.



LA DESIGNAZIONE

Santoro

Mastrodonato – Mokhtar

Iv: Maresca

Var: Banti

Avar: Chiffi



PRIMO TEMPO

14' Annullato il gol, bellissimo, di tacco di Petagna. Il var interviene e segnala la millimetrica posizione di fuorigioco dell'attaccante

17' Lazzari entra in area di rigore strattonato da Ranocchia e si lascia cadere chiedendo un penalty. Il var controlla e conferma la decisione dell'arbitro di non fischiare.