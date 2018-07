Lazio ad un passo dal vice-Immobile. Lotito e Tare vogliono portare Wesley a Roma, con l'inizio della prossima settimana dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il club biancoceleste, secondo quanto riporta ‘Corriere dello Sport’, avrebbe messo sul tavolo 12 milioni di euro per portare il giovane attaccante nella capitale.



MERCATO LAZIO - Il Bruges chiede almeno 15 milioni per lasciare partire il classe '96, con l'inserimento di alcuni bonus l'intesa potrebbe essere vicina. Il vice Immobile non è una priorità di Tare, che deve ancora piazzare Caicedo. L'ex Espanyol piace a molte squadre, potrebbe partire.