Un mercato da Champions. La Lazio è la più attiva, anche se di ufficialità finora c’è solo quella di Escalante a costo zero. I biancocelesti però hanno tanto da spendere (almeno 27 milioni di euro in più derivanti dalla sicura partecipazione alla coppa più prestigiosa d`Europa) e anche altrettanto da migliorare per allestire una rosa alternativa di qualità e degna del triplo impegno. Così riporta l’edizione odierna di TuttoSport.