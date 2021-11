La Lazio cerca un attaccante che possa dare il cambio a Ciro Immobile, in quanto l’esperienza di Muriqi è ormai ai titoli di coda. La dirigenza biancoceleste sperava nel rilancio del kosovaro, che però non trova spazio: come scrive il Corriere dello Sport, il Fenerbahce è pronto a riabbracciare l’oggetto misterioso laziale, ma solamente in prestito con diritto di riscatto.