Lacontinua a rimanere ferma nel mercato invernale, nonostante Maurizio Sarri continui a chiedere dei giocatori che siano in grado di sposarsi con il suo progetto tecnico.(Casale dell'Hellas Verona, Parisi dell’Empoli e Lapadula dal Benevento).- Muriqi continua a non trovare una sistemazione.A frenare le pretendenti sono ie più che chiede la società biancoceleste, per non creare una minusvalenza - l'ex Fenerbahce è costato quasi 20 milioni -, ma soprattutto lo scarsissimo impiego: da inizio stagione ha giocato appena 384 minuti nonostante le 15 presenze. La cessione del Pirata, tra incasso del cartellino e ingaggio risparmiato, porterebbe nelle casse laziali i 14 milioni di euro necessari al superamento della soglia dello 0,6 imposta dall'indice di liquidità, sbloccando il mercato.- Qualora la Lazio non riesca a incassare in tempi brevi i 14 milioni per poter sbloccare il mercato, servirà una soluzione estrema: Lotito dovrebbe mettere mano al portafoglio o trovare un nuovo sponsor che gli garantisca la cifra necessariaTitubare a 11 giorni dalla fine non è più possibile: il tempo stringe, e Sarri e i tifosi laziali vogliono vedere una squadra più competitiva dopo il 31 gennaio.