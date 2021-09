Si avvicina la sfida tra Lazio e Galatasaray. Per Vedat Muriqi non sarà una gara come le altre. L’attaccante biancoceleste il calcio turco lo conosce bene, e soprattutto i derby tra Fenerbahce (club dal quale lo ha acquistato la Lotito per circa 20 milioni di euro) e appunto Galatasaray. Il ritorno in Turchia potrebbe essere veramente dolce per il classe ’94 visto che Sarri sta pensando di schierarlo tra i titolari.



BILANCIO NEGATIVO - Nel dubbio Muriqi si è detto dubito pronto in conferenza stampa: “Sono un attaccante e voglio segnare. Sono pronto per fare ciò che devo, poi sarà il mister a decidere". Il numero 94 scalpita, ma qual è il suo score contro i Leoni di Turchia? Andando a spulciare gli scontri passati è stato quasi sempre il Gala ad avere la meglio sull'attaccante kosovaro. Nelle 7 occasioni in cui si è ritrovato a giocarci contro, Muriqi ha raccolto solamente 2 pareggi a fronte di 5 sconfitte.



UN SOLO GOL - 3 ko sono scaturiti ai tempi del Genclerbirligi Ankara. Poi, con la casacca del Rizespor ha ottenuto una sconfitta e un pareggio, ma soprattutto il primo e unico gol contro il Galatasaray. Era l’11 maggio 2019 e il kosovaro col suo sinistro batté Muslera allo scadere del primo tempo per il momentaneo 1-1. Il match terminò 3-2 in favore proprio dei Leoni turchi. Infine anche da acerrimo nemico con la maglia del Fenerbahce nessuna vittoria. Solo un pari e un ko. È il momento di invertire il trend.