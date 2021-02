In attesa del fischio d'inizio di Lazio-Cagliari, come da prassi un calciatore biancoceleste ha parlato hai microfoni ufficiali del club nel prepartita. Stavolta è toccato al nuovo arrivato Mateo Musacchio. Ecco come si è espresso: "Sono veramente molto felice di essere qui. Tutti mi hanno accolto al meglio e sono molto contento, ho voglia di fare bene qui. Debutto dal 1 minuto oggi? Sono contento. Settimana scorsa è andata bene, abbiamo vinto su un campo difficile, ma ora pensiamo solo a stasera perché sappiamo non sarà facile. Loro sono una bella squadra e hanno, noi pensiamo a stare concentrati e fare il nostro".