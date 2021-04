Sembra essere già agli sgoccioli l'esperienza di Mateo Musacchio con la maglia della Lazio. Arrivato nel mercato di gennaio, il difensore argentino di origini albanesi ha giocato solamente 259 minuti, dando raramente la sensazione di poter essere utile alla causa Inzaghi. Il tecnico piacentino ormai non lo calcola più nelle prove tattiche e l'ex Milan sembrerebbe già aver trovato squadra per la prossima stagione. Come riporta Fichajes.net il classe '90 è vicinissimo al Betis in Liga. Per Musacchio sarebbe un ritorno dopo gli 8 anni al Villarreal.