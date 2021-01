Come annunciato già nella giornata di ieri, Mateo Musacchio stamani si è presentato puntualissimo alle ore 8:00 nella clinica Paideia. Il difensore argentino effettuerà le classiche visite mediche di rito prima di poter iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. Presente anche il coordinatore dello staff medico, il dottor Rodia. Verrà monitorata in maniera capillare soprattutto la caviglia sinistra alla quale Musacchio si è operato a giugno scorso in artroscopia e per la quale è stato fermo quattro mesi.