Come anticipato in giornata, Mateoè arrivato nella capitale. Ildifensore argentino, acquisto invernale della Lazio in attesa dell’ufficialità, domattina è atteso nella clinica di riferimento biancoceleste per le visite mediche di rito. L’argentino è sbarcato intorno alle 21:45 a Roma e alle 22:15 è arrivato in un hotel nei pressi di Ponte Milvio dove alloggerà nei prossimi giorni in attesa di trovare casa. “Contento di essere qui”, queste le sue prime parole ai cronisti presenti.