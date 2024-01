Lazio-Napoli, chi sono i cinque squalificati

Saranno cinque i giocatori squalificati per il match fra Lazio e Napoli, match in programma oggi alle 18. Si tratta di Zaccagni e Immobile per la Lazio, Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone per il Napoli.



Lazio e Napoli scendono in campo alle 18 all'Olimpico, per la 22esima giornata di Serie A. Fra biancocelesti e azzurri ci sono in palio punti importanti in chiave Europa, con la Lazio sesta in classifica con 33 punti e il Napoli nono a quota 31. Entrambe le squadre sono reduci dalla trasferta in Arabia per la Final Four di Supercoppa e non giocano in campionato rispettivamente da Lazio-Lecce 1-0 del 14 gennaio e Napoli-Salernitana 2-1 del gennaio. Sia la squadra di Maurizio Sarri che quella di Walter Mazzarri si presentano all'appuntamento di oggi con numerosi squalificati: Zaccagni e Immobile per la Lazio, Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone per il Napoli. Tutti in campo alle 18, in diretta streaming su Dazn, arbitra Orsato.



Ricordiamo che il match d'andata fu vinto dalla Lazio al Maradona di Napoli, contro la squadra allora allenata da Rudi Garcia, con il risultato di 2-1, grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada, inframezzate dal momentaneo pareggio siglato da Zielinski. In quella partita, entrambe le squadre scesero in campo con un 4-3-3, modulo confermato anche oggi dalla Lazio, ma non dal Napoli, che oggi all'Olimpico scende in campo con il 3-5-2.