La miglior difesa del campionato contro la peggiore difesa delle prime 9 in classifica.sabato sera all'Olimpico sarà questo e molto altro, con i partenopei decisi a vendicare il doppio KO di dicembre scorso tra campionato e Coppa Italia. I biancocelesti però, dopo un gennaio complicato, stanno tornando a macinare gioco a pieno ritmo grazie anche al rientro di quasi tutti gli uomini della rosa e per proseguire la propria corsa Champions sono decisi a complicare quella degli uomini di Conte verso lo scudetto.Lazio - Napoli

sabato 15 febbraio 202518:00DAZNDAZN: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.:Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku. All. ConteConte ha perso Neres per la trasferta all'Olimpico ed è sicuramente l'assenza più pesante tra i partenopei, che però dovranno fare a meno anche degli infortunati Spinazzola e Olivera. Per il resto il tecnico del Napoli proporrà la formazione tipo con l'inserimento di Raspadori a sostegno di Lukaku. Baroni invece è ancora orfano di Vecino e Patric. Lo spagnolo potrebbe andare almeno in panchina, ma il tecnico biancoceleste non vuole forzature in questa fase delicata e decisiva della stagione. Indisponibile anche Hysaj ci sarà invece di nuovo dal 1' Tavares dopo la buona prestazione col Monza post infortuno. Davanti Pedro può sostituire Dia in caso di forfait di quest'ultimo. Decisiva la rifinitura di domani.

La gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati Sky c'è a disposizione anche il canale 214, comunque previa sottoscrizione dell'abbonamento all'emittente streaming.Lazio - Napoli sarà visibile in streaming tramite l'app di DAZN su tutti i dispositivi abilitatiLa telecronaca di Lazio - Napoli è affidata alla voce di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.