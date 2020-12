Non se la passa benissimo la Lazio in questi primi mesi stagionali. È arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma il cammino in campionato non è così positivo. Ieri c'è stato un altro stop, l'1-1 a Benevento, che tiene i biancocelesti a meno cinque dalla zona Champions con una gara in più.



Domenica all'Olimpico arriverà il Napoli di Rino Gattuso e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di tre giocatori importanti. Secondo quanto riportato da Radiosei, infatti, saranno out per infortunio ancora Acerbi, Lucas Leiva e Fares: per il primo la speranza è quella di rivederlo per l'ultima gara del 2020, a San Siro contro il Milan il 23 dicembre; per gli altri due, invece, nessuna speranza di rivederli prima del 2021.