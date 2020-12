Francesco Acerbi ce la fa: il difensore è titolare in Lazio-Napoli. Ma la notizia è che non c’è Correa: l’attaccante ha avuto un problema muscolare proprio nelle ultimissime ore ed è in tribuna, neanche in panchina. Gioca quindi Caicedo con Immobile. Nel Napoli ci sono Politano, Petagna e Lozano nel tridente offensivo, tante le assenze per Gattuso. Di seguito, le formazioni ufficiali:



LAZIO – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.



NAPOLI – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano.