grave l’errore sul gol del pari, che compromette di fatto l’intera gara rimettendo in carreggiata il Napoli.corre tanto per aiutare Isaksen, ma sul gol di Raspadori, perché il suo aiuto in chiusura arriva troppo tardi. Sfortunato sull’autogol, salva nel finale un gol intervenendo in tuffo su Lukaku.gioca in anticipo su Lukaku e spesso ha la meglio. Raspadori però gli scappa troppo facilmente via sull’1-1.fa a spallate con Lukaku per tutto il match levandogli tanto spazio per fare male.

fa venire il fiatone a Di Lorenzo. Vanifica però tante occasioni battendo male i calci piazzati. Comunque fondamentale il suo lavoro per non dare. (dal 36’s.t.non se la cava male contro Anguissa e McTominay; manca però il suo aiuto sulla penetrazione centrale di Raspadori in occasione del pari.bene la fase di interdizione, meno quella di palleggio dove si limita al compitino semplice.tira giù la porta da 30 metri per sbloccare la gara. Quando accelera mette sempre in crisi Juan Jesus e Mazzocchi. (Dal 36’s.t.

viene innescato poco dai compagni perché gli avversari lo marcano stretto, ma quando si accende regala perle di tecnica e giocate di qualità. (dal 28’s.t.trova l’angolo giusto per regalare almeno un punto alla Lazio in una serata che sembrava maledetta)si muove meno del solito e resta imbrigliato nei raddoppi del Napoli. Non trova spunti per le sue giocate. Il var gli strozza l’urlo in gola sulla sua sfortbiciata.alza bandiera bianca dopo 25 minuti per un problema all’adduttore sinistro (dal 27’p.t.non ha le stesse qualità di Taty per far muovere la difesa avversaria. Finisce spesso per farsi anticipare da Buongiorno)

All.: gara preparata bene e rovinata da un episodio e da tanta sfortuna. Gestisce comunque bene la panchina per portare a casa un punto importante.non bene sulla bordata di Isaksen. Sul gol di Dia invece non può fare nulla.rinvia male di testa il pallone da cui nasce il vantaggio della Lazio. Concede troppi spazi per vie centrali alle accelerazioni degli avversari.respinge tutti gli assalti. Anticipa sistematicamente i movimenti degli attaccanti avversari. (dal 16’s.t.poco concreto lì davanti. Serviva più spinta da parte sua per segnare almeno un altro gol)

accusa più del dovuto la velocità di Isaksen. Sul primo gol però non ha colpe, mentre nel secondo tempo è il danese a graziarlo sparando in curva il 2-1.duello senza esclusione di colpi con Zaccagni. Ne esce spesso vincitore.partita di grande sostanza. Non si fa condizionare dal giallo ed è decisivo anche sul momentaneo gol del vantaggio.ordinato in fase di palleggio. Non dà spazi e tempi a Rovella di giocare il pallone con semplicitàmeno incisivo del solito, ma comunque fondamentale lì in mezzo per dare solidità a tutto l’assetto tattico della squadra.

: a fatica, ma porta a casa la pellaccia. Isaksen lo fa penare, ma il gol non arriva dal suo lato. (dal 40’s.t.sv)taglia fuori tre difensori con la sponda sul gol dell’1-1. Ha poche chance di colpire ma quando il pallone arriva a lui crea sempre situazioni pericolose.rimette in piedi la gara col suo gol del pari. Palla al piede è lui l’unico che riesce a mettere in difficoltà la difesa della Lazio.squadra con il baricentro troppo basso nel primo tempo. Non convince la gestione dopo il vantaggio. Ok le assenze, ma c’erano uomini per fare più di due cambi.