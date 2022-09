Lazio e Napoli arrivano al big match di sabato sera dopo due pareggi nell'infrasettimanale (per i biancocelesti 1-1 contro la Sampdoria, 0-0 per i partenopei contro la Fiorentina). Calcio d'inizio all'Olimpico alle 20:45 (diretta su Sky e Dazn).



LE ULTIME - Tra i biancocelesti ci sarà ancora Luis Alberto dal 1', mentre è probabile che Sarri affidi una maglia da titolare a centrocampo a Marcos Antonio. Formazione tipo per il Napoli di Luciano Spalletti, pronto ad affidarsi alla solidità di Osimhen, supportato da Lozano, Zielinski e Kvaratskhelia, in attacco.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, M. Antonio, L. Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen