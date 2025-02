Lazio-Napoli LIVE le formazioni ufficiali: Dia assente, Mazzocchi e Raspadori titolari

AFP via Getty Images

è uno dei big match previsti per la: si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 15 febbraio alle ore 18:00. Si affrontano la miglior difesa del campionato contro la peggiore difesa delle prime 9 in classifica e si tratta del terzo confronto stagionale dopo il doppio ko di dicembre scorso della squadra di Conte tra campionato e Coppa Italia.considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 1994/95. Gli azzurri poi non hanno vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1 pareggio e 3 sconfitte). Non c’ècome non ci sonodi fianco a Lukaku spazio per Raspadori. Per Baroni invece assenti Dia, Vecino e Patric, titolari

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; CastellanosMeret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku.