Ghiotta occasione, in chiave qualificazione Champions e scudetto. Il secondo posticipo domenicale dellaè anche il big match del turno:allo Stadio Olimpico di Roma ladel grande ex Maurizioospita ildi Luciano, in una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Reduci dall'eliminazione nei sedicesimi di Europa League per mano rispettivamente di Porto e Barcellona, capitolini e partenopei tornano ad affrontarsi dopo il 4-0 dell'andata, nel giorno seguente la morte di Diego Armando Maradona: i padroni di casa arrivano da cinque risultati utili di fila (3 vittorie e 2 pari), che li hanno portati momentaneamente a -4 dalla zona Champions, quindi non possono sbagliare se vogliono credere ancora nella qualificazione; dal canto loro i campani arrivano da due pareggi ma in campionato non perdono da dicembre e con i tre punti questa sera supererebbero l'Inter e si porterebbero al primo posto, a pari del Milan a quota 27 punti, in attesa dello scontro diretto di settimana prossima. Sfida a distanza anche tra i due bomber, Ciro Immobile e Victor Osimhen.La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 successi dei biancocelesti completano il quadro. Più nel dettaglio, i partenopei hanno ottenuto otto successi nelle ultime 10 gare (2P) contro i biancocelesti in campionato, segnando ben 27 reti e subendone soltanto 10 nel periodo.La Lazio ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato, senza subire alcun gol, dopo che aveva registrato sei sconfitte interne di fila contro i partenopei incassando 2.7 reti di media. La Lazio ha perso soltanto una delle ultime 25 partite interne di campionato (19V, 5N): 0-2, contro la Juventus, lo scorso novembre. Nel 2022, il Napoli è sia la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) in Serie A, sia quella che ha subito meno reti (solo quattro). Il Napoli arriva a questa sfida da due pareggi di fila, entrambi per 1-1, in campionato contro Inter e Cagliari; i partenopei potrebbero registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2014. Napoli (84%) e Lazio (82%) sono le due squadre con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella metà campo avversaria in questa stagione di Serie A. Maurizio Sarri ha vinto il 69% (79/114) delle gare alla guida del Napoli in campionato: record per un allenatore nella storia del club partenopeo in Serie A. Ciro Immobile ha preso parte a nove gol (sei reti e tre assist) nelle sue ultime nove sfide di campionato contro il Napoli– il classe ’90 (19 reti nel 2021/22) potrebbe tagliare il traguardo dei 20 gol per la sesta stagione diversa in Serie A: solo Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl hanno fatto meglio (sette entrambi) nella storia del torneo. Lorenzo Insigne ha segnato sette reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nel torneo. Il fantasista partenopeo è ancora alla ricerca sia di un gol su azione che di una rete in trasferta in questo campionato. Dries Mertens ha preso parte a 13 gol (sei marcature e sette assist) in 14 sfide contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua ultima doppietta in campionato (lo scorso novembre): soltanto contro il Bologna ha messo lo zampino in più reti (14) nel torneo.