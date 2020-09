Il Napoli sarebbe vicino a chiudere per Dominik Szoboszlai. Come riporta La Gazzetta dello Sport il ds dei partenopei, Giuntoli, sta trattando il calciatore con il Salisburgo. Il club austriaco parte da una valutazione di 40 milioni, mentre il Napoli sarebbe disposto ad offrire tra i 20 e i 25 milioni più bonus. Il calciatore approderebbe volentieri in Serie A e lo sa anche la Lazio. Non è un segreto infatti che Szoboszlai è un vecchio pallino di Igli Tare, ma il suo nome è sempre stato accostato al club capitolino solamente come eventuale sostituto di Milinkovic.