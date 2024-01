Lazio-Napoli, non solo Kvaratskhelia: 3 big salteranno il prossimo match!

Lazio e Napoli sono state impegnate ieri e oggi per le loro gare di campionato. Ma la settimana prossima entrambe non scenderanno in campo in occasione della 21ª giornata di Serie A. Perché le due squadre saranno impegnate a Ryiad per la Supercoppa Italiana. Dopodiché saranno avversarie, alla ripresa domenica 28 gennaio all'Olimpico di Roma. E mancheranno in totale quattro giocatori per squalifica e tutti per somma di ammonizioni. A partire da Cajuste, che però presumibilmente sarebbe stato out anche per infortunio. Venendo ai cosiddetti "big", Kvara era diffidato e il giallo rimediato ieri lo terrà fuori contro i biancocelesti. Dall'altro lato, invece, le due assenze pesanti saranno quelle di Immobile e Zaccagni, proprio per lo stesso motivo degli avversari.